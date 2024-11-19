Россиянин украл забор в санатории и сдал его на металлолом

В Тюмени будут судить местного жителя, который днем украл забор санатория, вывез его на машине и продал. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилось руководство санатория. Они сообщили, что в дневное время неизвестные злоумышленники разобрали и похитили часть металлического забора.

Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался 32-летний житель Тюменской области, он признался в содеянном и объяснил, что забор вывез на грузовике и сдал в ближайшем пункте приема металлолома. Возбуждено уголовное дело, предприимчивому россиянину может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. 65-летняя ранее судимая пенсионерка, воспользовавшись свободным доступом, похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл у пенсионерки 64 кочана капусты и получил 4 года колонии.