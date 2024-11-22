Лозунги столичных студентов с флагами Азербайджана проверили на экстремизм

Следственный комитет (СК) России проверил на экстремизм лозунги, которые выкрикивали студенты Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено. В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в публикации.

По данным СК, в настоящее время ведется установление обстоятельств происшествия в МФЮА, где произошел между двумя студентами произошла драка.

Следственный комитет начал расследование после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа молодых людей скандирует лозунги в образовательном учреждении Москвы. По данным СК, лозунги могли быть связаны с межнациональной рознью.

На видео, предположительно, студенты Московской финансово-юридической академии из Азербайджана. Следственный комитет возбудил дело по статье о призывах к терроризму и проводит экспертизы. Руководство МФЮА утверждает, что ролик снят за пределами университета, но обещает наказать виновных. Подробности — в материале «Газета.Ru».

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