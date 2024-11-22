В Узбекистане мужчина напал на 22-летнюю дочь из-за ее признания о потере девственности

Житель Узбекистана напал на 22-летнюю дочь из-за ее ложного признания о потере невинности. Об этом сообщило издание UzNews.uz, ссылаясь на приговор Туракурганского районного суда.

Согласно материалам дела, девушка не хотела выходить замуж, несмотря на то, что ее 49-летний отец организовал уже три помолвки. Мужчина попытался узнать, в чем причина такого поведения его дочери, на что та ответила, что ей не нравится жених, с которым ее обручили, и вообще она «уже не девочка».

Отец пришел в ярость и начал душить дочь платком, требуя назвать имя ее первого любовника, но девушка промолчала. Тогда мужчина еще сильнее сдавил ее шею платком и держал в таком положении около двух минут, пока потерпевшая не упала на пол. Потом мужчина отнес уже не подававшую признаков жизни дочь в подвал и рассказал обо всем знакомому, тот уговорил его сдаться полиции.

Судмедэкспертиза показала, что девушка солгала отцу, и в действительности оставалась девственницей. Обвиняемый заявил, что эта информация принесла ему облегчение. Он также сказал, что всегда любил свою дочь и заботился о ней, и попросил о смягчении наказания, признавшись, что теперь не сможет себя простить. Мать девушки заявила суду, что готова простить мужа ради их сына. В итоге подсудимого приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Ранее в Казани отец хотел лишить девственности дочь и изнасиловал ее, когда мать отлучилась.