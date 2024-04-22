В Казани отец хотел лишить девственности дочь и изнасиловал ее, пока мать отлучилась

Жителя Казани подозревают в домогательствах в отношении собственной дочери. Об этом сообщает «Татар-информ».

По данным источника, инцидент произошел несколько дней назад. Мужчина остался дома вместе со своим сыном и 11-летней дочерью, матери в этот момент дома не было. В какой-то момент он решил, что должен лишить девственности своего ребенка, чтобы этого не сделал кто-то другой.

Находясь дома с ребенком, отец прижимал девочку к себе и приставал. Дочери это не нравилось, поэтому она сопротивлялась, но после этого мужчина начал на нее кричать.

Спустя некоторое время родитель зашел в ванную, где находился ребенок, и предложил помыть ее. В этом помещении отец изнасиловал дочь.

Только спустя некоторое время девочка рассказала о произошедшем матери. После обращения родительницы, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд заключил под стражу фигуранта дела. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчина представился сотрудником спецслужб, похитил знакомую и изнасиловал ее.