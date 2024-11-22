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Группа арабских студентов избила жителей Белгорода

В Белгороде арабские студенты-медики напали на жителей города

В Белгороде группа арабских студентов избила местных жителей из-за конфликта в кальянной. Об этом пострадавшие рассказали Telegram-каналу «Белгород №1».

По словам горожанки, инцидент произошел ночью 17 ноября возле кальянной «Апрель» на Садовой улице. Женщина рассказала, что арабы напали там на латиноамериканскую девушку, увидев это, компания поспешила покинуть заведение, но иностранцы догнали их на выходе и избили до крови.

Участница потасовки утверждает, что некоторые из нападавших проходят практику в городской больнице №2 и «продолжают лечить людей». Она и ее муж написали заявление в полицию. В УМВД по Белгородской области зарегистрировали его и уже проводят проверку.

Ранее в Ленобласти мигранты избили местного жителя после заселения в хостел в его доме.

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