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В Ленобласти мигранты избили местного жителя после заселения в хостел в его доме

В Ленобласти заселившиеся в хостел мигранты жестоко избили местного жителя

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Shutterstock

В Ленинградской области толпа мигрантов жестоко избила местного жителя, сообщает 78.ru со ссылкой на заявление СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября в жилом доме на Октябрьской улице города Тельмана. Известно, что пострадавшим оказался житель этого дома. Мигранты напали на него после заселения в хостел, который располагается в том же здании.

О причинах агрессии приезжих не сообщается. В связи с произошедшем проводится процессуальная проверка, ход и результаты находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Накануне в Москве курьер-мигрант пытался изнасиловать девушку, которой привез заказ. Его отправили в СИЗО.

Ранее Медведев обратился к мигрантам.

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