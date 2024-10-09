Бомба в папке с документами: россиянин попытался взорвать управление МВД в Смоленске ФСБ предотвратила попытку теракта в здании управления МВД по Смоленской области

Житель Тверской области хотел взорвать здание управления МВД в Смоленске. Спрятав взрывное устройство в папку с документами, он попытался войти в помещение, но был остановлен дежурными полицейскими. Устройство взорвалось, трое, включая злоумышленника, получили травмы. СМИ уже назвали имя преступника, но его жена и мать отрицают информацию о его задержании.

В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

«Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт», его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.

Пострадавших полицейских, входящих в состав дежурной смены, доставили в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что для скорейшего и полного выздоровления пострадавших правительство региона окажет максимальное содействие.

«Благодарю сотрудников полиции за мужественные и профессиональные действия по задержанию террориста. Вы — настоящие герои!» — написал он в Telegram-канале.

Как сообщил Mash, сразу после ЧП спецслужбы осмотрели автомобиль преступника и обнаружили внутри «что-то подозрительное». Предмет уничтожили на месте, взорвав прямо на капоте. Кадры с места разминирования опубликовал Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

По данным Mash, машину заметили еще днем. На место вызвали саперов и кинологов, улицу Дзержинского перекрыли. SHOT изначально называл взрыв «учениями».

«В Смоленске он оказаться не мог»

По информации источника ИА Регнум, пронести взрывное устройство пытался 30-летний электрик Дмитрий Д. Он приехал в Смоленск из Тверской области на своем Citroën.

Днем 9 октября мужчина подъехал к УМВД и попытался войти в здание. В руках у него была папка для документов, в которой на самом деле была взрывчатка. Устройство сдетонировало в момент, когда силовики попытались остановить подозрительного мужчину.

По данным «Осторожно, Новости», мужчина работал в «Тверьгорэлектро», а проживал в селе в Рамешковском районе, в 50 км от Твери.

При этом жена Дмитрия Д. Дарья утверждает, что мужчина не причастен к теракту в Смоленске, а сейчас «сидит рядом с ней».

«Не получился развод», — сказала Дарья журналисту «Осторожно, новости», посчитав, что ей звонит мошенник.

Мать тверичанина также опровергла информацию о задержании ее сына. По словам Татьяны Д., 9 октября Дмитрий отправлял ей SMS-сообщение, вечером предыдущего дня они созванивались по видеосвязи.

«В Смоленске он никак оказаться не мог», — уверена она.

Телефон самого Дмитрия недоступен, в соцсети он последний раз заходил 8 октября.