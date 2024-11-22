Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Транспорт наземного обслуживания повредил самолет в аэропорту Якутска

Якутская прокуратура организовала проверку по факту повреждения самолета

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» получил повреждение в аэропорту Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту повреждения воздушного судна в аэропорту Якутска», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что при обслуживании воздушного судна спецавтотранспорт наземного обслуживания совершил отъезд от самолета в отсутствие отключенных кабелей питания при запуске двигателя. В результате воздушное судно получило повреждения. В этот момент в салоне самолета находились 27 пассажиров.

По предварительным данным, в инциденте виноваты сотрудники наземной службы аэропорта Якутска.

Накануне в аэропорту в Сочи багажная тележка врезалась в самолет и повредила его. В итоге воздушное судно отстранили от полетов. Инцидент произошел во время выгрузки багажа.

Ранее в Хабаровском крае вертолет совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами