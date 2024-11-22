Транспорт наземного обслуживания повредил самолет в аэропорту Якутска

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» получил повреждение в аэропорту Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту повреждения воздушного судна в аэропорту Якутска», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что при обслуживании воздушного судна спецавтотранспорт наземного обслуживания совершил отъезд от самолета в отсутствие отключенных кабелей питания при запуске двигателя. В результате воздушное судно получило повреждения. В этот момент в салоне самолета находились 27 пассажиров.

По предварительным данным, в инциденте виноваты сотрудники наземной службы аэропорта Якутска.

Накануне в аэропорту в Сочи багажная тележка врезалась в самолет и повредила его. В итоге воздушное судно отстранили от полетов. Инцидент произошел во время выгрузки багажа.

Ранее в Хабаровском крае вертолет совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур.