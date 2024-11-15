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Беременную корову вытащили из бассейна с помощью крана

Daily Mail: в Британии упавшую в бассейн беременную корову эвакуировали с помощью крана

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В Англии беременную корову с помощью крана достали из бассейна, куда она упала во время прогулки, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Ратленде. Там беременная корова упала в бассейн на территории частного дома и не смогла выбраться обратно, оказавшись в ловушке. Местные жители вызвали пожарных, заметив, что животному нужна помощь.

Прибывшие на место специалисты, по их словам, столкнулись с уникальной задачей. Бассейн требовал частичного осушения для безопасного извлечения коровы, кроме того, к спасательной операции привлекли фермера, которому принадлежит парнокопытное.

С помощью специальной упряжки и крана 590-килограммовую корову достали из бассейна. Несмотря на незначительный порез на передней ноге, ветеринар оценил ее состояние как «здоровое и хорошее».

Ранее в США на ферме родилась корова-мутант с двумя головами.

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