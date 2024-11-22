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Структура «Сбера» стала совладельцем IT-компании «Аквариус»

Структура «Сбера» приобрела долю производителя компьютерной техники «Аквариус»

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Пресс-служба «Открытая мобильная платформа»

Структура «Сбера» приобрела 12% акций компании «Аквариус», занимающейся производством IT-оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации на рынке электроники.

Как сообщается, инвестором сделки выступила «СберИнвест», которая является частью корпоративного и инвестиционного блока «Сбера». По данным собеседника издания, сделка обсуждалась сторонами достаточно долго и была оформлена в первой половине 2024 года. Для «Сбера» это является стратегической долгосрочной инвестицией, а привлеченные средства пойдут на реализацию инвестиционной программы компании «Аквариус».

Издание отмечает, что «Сбер» также сыграет роль одного из банков-организаторов при выходе акций «Аквариуса» на фондовый рынок. О намерениях компании провести IPO в течение трех лет стало известно в 2023 году.

В октябре этого года группа компаний «Аквариус» сменила свою организационно-правовую форму с ООО на АО. Глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин объяснил это решение стремлением к более гибкому корпоративному управлению. Один из источников добавил, что компания была готова провести размещение уже в ноябре текущего года, однако теперь целевой срок для IPO был перенесен на 2025 год.

В мае этого года российская компания «Аквариус» представила фирменный ноутбук Aquarius Cmp NE355, ключевой особенностью которого стала совместимость с основными отечественными операционными системами.

Ранее в Сбере отметили потенциал в развитии зеленых технологий.

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