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В Сбере отметили потенциал в развитии зеленых технологий

Александр Ведяхин: Россия является одной из крупнейших экономик мира

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Пресс-служба Сбера

Сбер видит большой потенциал в развитии зеленых технологий, заявил в интервью Trend первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«Россия является одной из крупнейших экономик мира и обладает значительными природными ресурсами, включая леса, которые играют важную роль в глобальном углеродном цикле», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Россия реализует повестку устойчивого развития, ориентируясь на расширение международного сотрудничества.

«Россия выступает как страна-председатель объединения стран БРИКС. Сегодня на страны БРИКС приходится от 30% до 50% общемировой доли ключевых показателей, в том числе 50% всех выбросов СО2 в мире», — сказал он.

Ведяхин отметил, что к 2050 году, как ожидается, страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии.

Первый зампредседателя Сбера добавил, что для обмена практиками и технологиями будет создана платформа климатических исследований БРИКС.

Говоря про ответственное финансирование, Ведяхин рассказал, что Сбер имеет самый крупный портфель ответственного финансирования, превышающий $37 млрд.

«Мы активно помогаем людям в их бизнесе и регионам страны на протяжении всего пути их трансформации и реализации стратегий устойчивого развития, начиная с подготовки самих стратегий, консультаций по самым разным вопросам – например, ESG-рейтингам, зеленым цепочкам поставок», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что рынок зеленых технологий является быстрорастущим.

«За последние годы произошел взрывной рост мирового рынка зеленых технологий. Ожидается, что на горизонте до 2030 года рост продолжится и составит до 30% в год, а к 2030 году объем рынка достигнет $12 трлн», — заключил он.

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