В Алабаме прошла вторая в истории США казнь осужденного с помощью азота

В американском штате Алабама произошла вторая в истории США казнь осужденного с использованием азота. Об этом пишет Associated Press (AP).

По данным журналистов, казнь прошла над 59-летним Аланом Юджином Миллером — в 1999 году он расправился над тремя мужчинами. Сам он до последнего не признал свою вину. Во время своего последнего слова он еще раз заявил, что «не сделал ничего, чтобы оказаться здесь». Он попросил у присутствующих «позаботиться» о ком-то, однако имени, которое он назвал, было не разобрать.

В 2022 году уже предпринималась попытка казнить мужчину путем смертельной инъекции, но медики не смогли установить капельницу.

В настоящее время казнь с использованием чистого азота разрешена в штатах Алабама, Оклахома и Миссисипи. Приговоренный к смерти дышит через маску, наполненную только азотом, что приводит к смертельной гипоксии.

Первым человеком, казненным таким способом, стал Кеннет Смит, осужденный в 1988 году за заказное убийство жены проповедника. Его казнь также прошла в Алабаме.

Сторонники этого метода утверждают, что он является безболезненным, однако критики сравнивают его с экспериментами на людях. Журналисты Associated Press обратили внимание, что во время вдыхания азота и Смит, и Миллер бились в конвульсиях.

Ранее в американском штате Южная Каролина впервые за 13 лет казнили заключенного.