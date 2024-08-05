Следователи проверят семью ребенка, отравившегося спрятанным в булке наркотиком

Следователи Нижегородской области проведут проверку после отравления ребенка наркотиком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент специалисты ведомства проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить причины инцидента. Проверка затронет в том числе и семью пострадавшего. Следователи проверят, в каких условиях живет несовершеннолетний.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.

По предварительным данным, отец четырехлетнего мальчика должен был передать посылку знакомому в СИЗО. Все, что находилось внутри, собирала подруга задержанного.

Когда глава семьи принес пакет домой, его сын взял булку и съел ее. Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось, он впал в кому. Медики госпитализировали пострадавшего.

Исследования показали, что в моче ребенка были запрещенные вещества. Мать и отца задержали. Известно, что они привлекались к ответственности по статье, связанной с оборотом наркотиков.

Ранее в Подмосковье двухлетний ребенок отравился наркотиками.