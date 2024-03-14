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В Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками сожителя матери

В Свердловской области ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками

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Shutterstock

Ребенок из Свердловской области попал в больницу после того, как порылся в вещах сожителя матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Полевой. Родительница заметила, что двухлетняя дочь задыхается и дрожит, поэтому вызвала скорую помощь. Младшего члена семьи госпитализировали с отравлением и судорожным синдромом.

Сообщается, что ребенок, предварительно, употребил метилендиоксипировалерон. Наркотик он нашел в вещах сожителя своей матери. Мужчина был неоднократно судим за распространение запрещенных веществ.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. На россиянку составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Помимо этого, у пары взяли кровь для экспертизы.

Ранее в Красногорске двухлетняя девочка отравилась наркотиками.

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