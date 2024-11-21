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Участника СВО задержали у возлюбленной после убийства пары в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге бойца СВО задержали по делу о двойном убийстве

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бойца СВО подозревают в убийстве двух человек в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Тела мужчины и женщины нашли в квартире дома на Первомайской улице. По словам собеседника, первый получил удар ножом в спину, у него обнаружили деформацию грудной клетки. Вторая жертва получила не менее трех ударов в бок и бедро.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, им оказался курганский военный.

«Он ошивался у одной из своих знакомых, с которой был в романтических отношениях. Там его и хлопнули», – поделился источник.

Известно, что мужчина является участником СВО. Ранее он привлекался к ответственности по «нескольким тяжким статьям». Предположительно, мотивом стала ревность. С жертвой, по данным источника, состоял в романтических отношениях и поймал ее в постели со вторым убитым.

Ранее в Тюмени экс-вагнеровец, закатавший девушку в цемент, обманул ветеранов СВО.

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