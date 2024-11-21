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В Тюмени экс-вагнеровец, закатавший девушку в цемент, обманул ветеранов СВО

Neft: в Тюмени закатавший девушку в цемент получил срок за мошенничество

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Убийца 24-летней студентки из Тюмени Ильдар Ахатов подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на фронт, а после возвращения обманул ветеранов СВО на миллион рублей. Об этом сообщает издание Neft.

В 2023 году солдат вернулся со службы в родной город, где стал убеждать знакомых ветеранов СВО в том, что у него есть связи в государственных органах и он может помочь в получении льготных квартир. По данным из показаний одной из свидетельниц, Ахатов просил 100 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, 200 тыс. рублей за двухкомнатную и 300 тыс. рублей за трехкомнатную.

По данным издания, в преступную схему поверили три участника спецоперации, среди которых был сослуживец Ахатова и многодетная семья. Военные перевели ему более 1 млн. рублей.

Центральный районный суд Тюмени приговорил Ахатова по статье о мошенничестве к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

В 2011 году Ахатов у себя дома задушил шнуром от утюга 24-летнюю студентку Юлию Литвин, чтобы получить ее машину. Тело убийца попытался замуровать в цемент на балконе, но был пойман с поличным. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, однако он вышел из тюрьмы досрочно, подписав контракт с ЧВК.

Ранее мошенник украл у женщины 4 млн рублей, выдав себя за ветерана СВО.

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