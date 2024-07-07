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В РФ вернули российских детей из лагеря беженцев в Сирии

Львова-Белова помогла вернуть в Россию 20 детей из лагеря беженцев в Сирии

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину еще 20 российских детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

«Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа», — рассказала подробности Львова-Белова.

Она уточнила, что имела ввиду согласование и оформление документов, обмен данными, переговоры. По словам Львовой-Беловой, с курдской стороной удалось договорится о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Семь девочек и 13 мальчиков обследуют в федеральной клинике. Затем их ждет социальная реабилитация в одном из московских центров. Через время детей передадут родственниками, у которых будут жить под опекой.

В пресс-службе обратили внимание, что планируют продолжить работу по возвращению российских детей из Ближневосточного региона.

В марте детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии.

Ранее Львова-Белова заявила о преследовании Украиной семьей, взявших под опеку детей из Донбасса.

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