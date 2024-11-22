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Поляки заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной до конца года

Польские фермеры с 23 ноября заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной

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Yan Dobronosov/Reuters

Протестующие польские фермеры с 23 ноября заблокируют до конца года движение через пункт пропуска Медика-Шегини на границе с Украиной. Об этом сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Львовская таможня со ссылкой на польских коллег.

«Вниманию международных перевозчиков. По предварительной информации с польской стороны, местные фермеры планируют объявить забастовку перед КПП Медика-Шегини 23 ноября с 9:00 (по киевскому времени)», — говорится в сообщении.

Польские таможенники сообщили украинской стороне, что блокировка движения транспортных средств продлится до конца 2024 года. Протестующие фермеры намерены беспрепятственно пропускать автобусы и автомобили в обоих направлениях.

Ограничения распространяются только на грузовые автомобили. Выезд с Украины будет полностью перекрыт для грузовиков весом более 3,5 тонн.

Польские фермеры с 2022 года (тогда ЕС отменил квоты и пошлины на ввоз украинской агропродукции) требуют введения запрета на импорт зерна и другой продукции с Украины. По их словам, украинская продукция имеет более низкое качество, а ее беспошлинный ввоз наносит ущерб сельскохозяйственному сектору экономики Польши.

Ранее в Польше предъявили обвинение фермеру за обращение к Путину.

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