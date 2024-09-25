Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как поза для сна может влиять на здоровье мозга

AAIC: сон на спине может негативно влиять на здоровье мозга

close
Shutterstock

Ученые выяснили, что люди с нейродегенеративными заболеваниями (болезнями Паркинсона и Альцгеймера) спят на спине в среднем на два часа больше по сравнению со здоровыми. Это показали результаты исследования, представленные на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC).

В исследовании приняли участие здоровые люди и пациенты с когнитивными нарушениями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые собрали данные о сне участников и позах, в которых они предпочитают отдыхать, с помощью специальных приборов. Также исследователи фиксировали количество времени, проводимого во сне на боку, спине и животе.

Анализ показал, что люди с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине в среднем на два часа больше времени по сравнению с контрольной группой. По словам ученых, механизмы, лежащие в основе предполагаемого негативного влияния сна на спине на здоровье мозга, установить пока невозможно.

Исследователи предположили, что отдых в таком положении затрудняет процесс выведения нейротоксинов, так называемых отходов жизнедеятельности мозга, накапливающихся в течение дня. С возрастом этот процесс и так замедляется, а положение на спине может усугубить ситуацию, препятствуя оттоку крови от мозга.

Ранее ученые рассказали, почему нужно высыпаться перед принятием важного решения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами