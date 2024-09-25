Стало известно, как поза для сна может влиять на здоровье мозга

Ученые выяснили, что люди с нейродегенеративными заболеваниями (болезнями Паркинсона и Альцгеймера) спят на спине в среднем на два часа больше по сравнению со здоровыми. Это показали результаты исследования, представленные на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC).

В исследовании приняли участие здоровые люди и пациенты с когнитивными нарушениями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые собрали данные о сне участников и позах, в которых они предпочитают отдыхать, с помощью специальных приборов. Также исследователи фиксировали количество времени, проводимого во сне на боку, спине и животе.

Анализ показал, что люди с нейродегенеративными заболеваниями спали на спине в среднем на два часа больше времени по сравнению с контрольной группой. По словам ученых, механизмы, лежащие в основе предполагаемого негативного влияния сна на спине на здоровье мозга, установить пока невозможно.

Исследователи предположили, что отдых в таком положении затрудняет процесс выведения нейротоксинов, так называемых отходов жизнедеятельности мозга, накапливающихся в течение дня. С возрастом этот процесс и так замедляется, а положение на спине может усугубить ситуацию, препятствуя оттоку крови от мозга.

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