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В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

Минздрав Новой Зеландии объявил национальную эпидемию коклюша в стране

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Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило эпидемию коклюша в стране, за последний месяц выявили более 260 новых случаев заболевания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Число случаев заболевания непрерывно росло в течение нескольких недель по всей стране, сейчас оно достигло уровня, который соответствует пороговому значению для объявления общенациональной эпидемии», — говорится в заявлении.

По данным специалистов минздрава, коклюшу наиболее подвержены новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.

Коклюш — опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, наиболее характерным признаком которого является приступообразный спазматический кашель. Крайне опасен для детей младше двух лет.

До этого инфекционист Алиса Медкова рассказала, что инфекция коклюша, распространяемая в этом году, имеет необычную особенность – в основном она поражает новорожденных и подростков. Регистрируемый рост заболеваемости коклюшем специалисты связывают с ослаблением вакцинальной защиты.

Ранее ученые разработали новую назальную вакцину от коклюша.

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