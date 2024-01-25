Названа опасная особенность инфекции коклюша 2024 года

Инфекция коклюша, распространяемая в этом году, имеет необычную особенность – в основном, она поражает новорожденных и подростков. Об этом рассказала одна из разработчиков вакцины от коклюша, к.м.н., старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова. Новорожденные в возрасте до трех месяцев заражаются из-за того, что их не успевают вакцинировать по графику прививок, пояснила она в пресс-центре НСН.

«Также активно болеет подростковая группа – дети старше 13-14 лет. Взрослые тоже болеют, встречается все больше типичных форм заболевания среди них, обычно они болеют стертыми формами», – отметила инфекционист.

Регистрируемый рост заболеваемости коклюшем специалисты связывают с ослаблением вакцинальной защиты.

Главный иммунолог Московской области Андрей Продеус сообщал, что всего за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 27,8 тысячи случаев заболевания – это почти в девять раз больше прошлогодних показателей.

Врачи ранее рассказали о ранних и поздник симптомах заболевания коклюшем.