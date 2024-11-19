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Ученые разработали новую назальную вакцину от коклюша

NPJ Vaccines: создана вакцина, не дающая бактериям коклюша осесть в носоглотке

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Depositphotos

Американские ученые из Тулейнского университета разработали новую назальную вакцину от коклюша. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Vaccines.

Коклюш — очень заразное респираторное заболевание, вызываемое бактериями Bordetella pertussis. Вакцинация с помощью инъекции эффективна для профилактики, однако прививки не очищают верхние дыхательные пути. За счет этого вакцинированный человек может распространять патогены.

В новой вакцине создатели объединили обычные антигены коклюша с адъювантом под названием T-vant, который усиливает иммунный ответ организма, особенно в дыхательных путях.

T-vant получен из везикул внешней мембраны бактерий, крошечных частиц, которые естественным образом стимулируют иммунную систему.

Как показали тесты назального препарата с T-vant на мышах, иммунизированные с его помощью животные не показали никаких признаков бактерий в легких и носоглотке.

Исследование также не выявило никаких побочных эффектов на легочную ткань после иммунизации, что подчеркивает безопасность вакцины.

Ранее ученые создали первую в мире вакцину от колита — тяжелой бактериальной инфекции кишечника.

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