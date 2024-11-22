В Киргизии задержали бывшего спикера парламента

В Киргизии задержали экс-спикера парламента Канатбека Исаева. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам адвоката Бакыта Осмоналиева, сотрудники ГКНБ задержали бывшего парламентария 20 ноября. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения, однако, в чем чиновника обвиняют, юрист не сказал.

Канатбек Исаев не раз становился депутатом Жогорку Кенеша, был мэром Токмока, полномочным представителем президента в Чуйской области. В 2020 году он меньше месяца занимал пост спикера парламента.

До этого в Подмосковье суд арестовал первого замглавы Бронниц Михаила Батурина по делу о взяточничестве. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Соглашение касалось выполнения работ по благоустройству территорий в районе озера Бельское.

Ранее главу фонда капремонта Московской области задержали по делу о крупной взятке.