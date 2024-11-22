В Прикамье невесту забрали со свадьбы и увезли в суд

Приставы нашли лишенную родительских прав многодетную россиянку на ее свадьбе и увезли в суд. Об этом сообщили в пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Некоторое время назад сотрудники службы начали разыскивать 34-летнюю пермячку, которую суд обязал выплачивать половину своих доходов на содержание двух сыновей, 8 и 12 лет, и пятилетних близнецов. Однако последние два года женщина официально нигде не работала и, согласно банковским выпискам, не имела сбережений на счетах. Недавно приставы выяснили, что в ближайшие дни должница планирует выйти замуж, и разослали запросы в местные ЗАГСы.

«В день свадьбы сотрудники органа принудительного исполнения неожиданно для невесты оказались среди приглашенных гостей. Судебный пристав поздравил гражданку со вступлением в брак и составил в отношении нее протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По завершении церемонии новобрачную доставили в суд, который назначил ей 30 часов обязательных работ, так что медовый месяц женщина проведет с пользой для общества», — говорится в сообщении.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.