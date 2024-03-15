Ани Лорак подалась на российское гражданство. На Украине ее обвинили в предательстве РИА Новости: украинская певица Ани Лорак подала заявление на гражданство РФ

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщает РИА Новости. На Украине Лорак не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать.

Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и работает в России, планирует получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в окружении артистки рассказал агентству, что певица подала заявление на получение гражданства РФ в феврале.

Как отмечает агентство, в 2016 году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагал Лорак помочь с получением российского паспорта. Однако тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) родилась в Черновицкой области Украины в 1978 году. В 2008-м певица представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. С 2017 года Лорак не выступала на родине. После начала военной операции России на Украине также продолжила работать в РФ.

Обвинения в финансировании ВСУ

За время с начала военного конфликта Ани Лорак никак его не комментировала. Однако весной 2023 года в России начали отменять концерты певицы — не состоялись выступления в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Мэр Краснодара Евгений Наумов прокомментировал отмену шоу в городе так:

«Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».

Лорак отреагировала на слова властей Краснодара постом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В нем она заявила, что на Украине на нее давили еще с 2014 года, после чего она решилась на окончательный переезд в Россию.

«Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце», — написала певица.

Лорак также ответила критикующим ее за то, что она не высказывает мнение о военных действиях. Артистка заявила, что не поддерживает никакие формы насилия, и гибель людей в конфликте разрывает ее сердце.

Кроме этого, певица подчеркнула, что никогда не оказывала военную помощь Украине. Позже, в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Лорак заявила, что не может «помогать на военные нужды», так как ее брат не вернулся с войны в Афганистане, и сама артистка хочет быть подальше от всего, что связано с военными действиями.

В сентябре 2023-го Лорак снова обвинили в финансировании ВСУ. Активист Виталий Бородин заявил, что певица за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила.

В ответ на обвинения артистка сообщила, что помогает семьям, потерявшим дом, беженцам и детям-сиротам, а не военным.

«Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик», — написала Лорак в Instagram.

Позже Бородин сообщил, что отказался от претензий к артистке. По его словам, к Лорак у него больше нет вопросов.

Отношение к Лорак на Украине

В начале 2015 года в Черновцах, где родилась певица, убрали именную звезду Лорак с Аллеи Славы. В этом же году депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Мельничук предложил лишить Лорак звания народной артистки Украины.

«Мы являемся свидетелями активного сотрудничества представителей украинской «богемы» со страной-агрессором, о чем свидетельствуют комментарии, после которых эти артисты недостойны считаться гражданами Украины, не говоря о том, чтобы иметь звание народного артиста Украины», — заявил Мельничук.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ани Лорак и других украинских артистов, которые работают в России. Санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины.

Сейчас украинские СМИ называют Лорак предательницей и опальной артисткой. Такого же мнения придерживаются ее коллеги по цеху. Певец Monatic считает, что украинцы никогда не простят Лорак ее молчание.

«Она молчунья. Я не знаю — предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. Это же не лес, чтобы заблудиться, тут не потеряешься — все открыто», — заявил певец YouTube-каналу «Слава Демин».