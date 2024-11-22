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Участник СВО постирал вещи в радиоактивной воде и начал гнить заживо

Ura.ru: участник СВО с Урала постирал вещи на корабле и облучился радиацией

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Shutterstock

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга постирал вещи в радиоактивной воде и начал гнить заживо. Об этом рассказал Ura.ru военный адвокат Петр Портнягин.

По словам юриста, мужчина был на территории одной из недружественных стран, но какой именно --не уточнил. На корабле военный решил постирать свою одежду в воде, которая оказалась зараженной.

Через несколько дней у мужчины начали проявляться симптомы лучевой болезни. Сейчас у него диагностировали некроз и разрушение костей, отметил адвокат.

Портнягин обратил внимание, что екатеринбуржец всю жизнь отдал армии. Так, в 90-х годах он получил ранение в голову, и пуля осталась в ней. Также военный плавал на крейсере «Адмирал Кузнецов» и был на месте крушения подлодки «Курск». В настоящее время он штурмовик на СВО. Во время боев россиянин получил контузию и осколочные ранения. Теперь военный планирует уволиться из армии по состоянию здоровья.

До этого российский солдат из Горного района Якутии по имени Александр 17 дней провел в окопе в зоне СВО и отрезал себе ногу ножом, чтобы спастись. Он надеется выписаться хотя бы к весне 2025 года.

Ранее в военном госпитале Вишневского перечислили самые частые травмы бойцов СВО.

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