Россияне рассказали, сколько потратят на подарки ко Дню матери

Больше половины — 53% — опрошенных россиян готовятся поздравить своих мам с Днем матери 24 ноября. Помимо традиционных цветов и конфет, в топе подарков — косметика и парфюмерия, подарочные карты, бьюти-техника. Об этом говорят результаты исследования, проведенного крупнейшим российским парфюмерно-косметическим ретейлером «Золотое Яблоко» и маркетплейсом цветов и подарков Flowwow.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

49% респондентов в качестве подарка преподнесут цветы, 29% — кондитерские изделия, 21% — косметику или парфюмерию, 15% — подарочные карты, 10% — технику и 7% — украшения.

Согласно данным Flowwow, при покупке цветов россияне, как правило, отдают предпочтение монобукетам и авторским композициям. По информации маркетплейса, спрос на данные категории товаров в ноябре увеличился в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди кондитерских изделий популярностью пользуются бенто-торты и клубника в шоколаде. Так, спрос на них вырос на 65 и 110% год к году соответственно.

Выбирая технику для мам, россияне отдают предпочтение гаджетам для красоты и здоровья. По данным «Золотого Яблока», за две недели до Дня матери средние продажи электромассажеров вырастают на 37% в день, косметологических аппаратов — на 33%, техники для волос и полости рта — на 25%, для маникюра и педикюра — на 17%.

Согласно исследованию, 58% россиян намерены поздравить своих мам лично, так как живут с ними в одном городе, 22% ограничатся устным поздравлением, 10% планируют заказать доставку подарка, 6% — отправить текстовое поздравление и еще 4% — приехать из другого города, чтобы поздравить вживую.

По данным Flowwow, в преддверии праздника увеличилось количество заказов с доставкой в регионы от пользователей из Москвы. Так, москвичи чаще всего отправляют подарки мамам в Санкт-Петербург, Краснодар и Казань.

В этом году 45% респондентов потратят на подарки ко Дню матери от 1000 до 3000 рублей, 33% — менее 1000 рублей, 12% — от 3000 до 5000 рублей. От 5000 до 7000 рублей на презенты заложили 5% опрошенных, от 7000 до 10 000 — 3%, еще 2% готовятся потратить свыше 10 000 рублей. В целом за год 62% россиян тратят на подарки мамам от 1 до 10 тыс. рублей, 21% опрошенных — от 10 до 20 тыс. рублей, 17% — свыше 20 тысяч.

При этом 42% опрошенных россиян дарят подарки маме несколько раз в полгода, 31% — несколько раз в год, а 27% — несколько раз в месяц.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян ищут подработку на удаленке.