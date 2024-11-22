Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территории завода «Роскосмоса» обнаружили производство снюса

Baza: силовики нашли производство снюса на заводе «Роскосмоса» в Петербурге

close
Depositphotos

На «Машиностроительном заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», обнаружили производство некурительного табачного изделия снюс. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 20 ноября на территории завода проходили проверочные миграционные мероприятия.

Во время рейда силовики обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату, который оказался муляжом, а в соседнем здании они нашли на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса.

Во время обысков, отметил канал, правоохранители изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами.

8 ноября ФСБ сообщала, что силовики перекрыли канал поставки кокаина в европейские страны через территорию РФ. В Ленинградской области они задержали двух выходцев из Балканской страны, когда они загружали в тайник брикеты с наркотическим веществом. По данным ФСБ, вес каждого из них составлял около одного килограмма, всего у злоумышленников было 984 таких брикета.

Ранее британка достала кокаин из трусов и выбросила на глазах у полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами