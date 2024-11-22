На территории завода «Роскосмоса» обнаружили производство снюса

На «Машиностроительном заводе «Арсенал» в Санкт-Петербурге, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», обнаружили производство некурительного табачного изделия снюс. Об этом заявил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 20 ноября на территории завода проходили проверочные миграционные мероприятия.

Во время рейда силовики обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату, который оказался муляжом, а в соседнем здании они нашли на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса.

Во время обысков, отметил канал, правоохранители изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами.

8 ноября ФСБ сообщала, что силовики перекрыли канал поставки кокаина в европейские страны через территорию РФ. В Ленинградской области они задержали двух выходцев из Балканской страны, когда они загружали в тайник брикеты с наркотическим веществом. По данным ФСБ, вес каждого из них составлял около одного килограмма, всего у злоумышленников было 984 таких брикета.

Ранее британка достала кокаин из трусов и выбросила на глазах у полицейских.