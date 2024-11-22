Мужчина 8 лет не мыл голову шампунем и рассказал, что из этого вышло

Мужчина из США восемь лет не мыл голову шампунем и рассказал, что из этого вышло, пишет LADBible. По его словам, результат превзошел все ожидания.

Блогер по имени Эйдан рассказал, что, когда он пользовался шампунем, его волосы и кожа головы были в плохом состоянии. Мужчина жаловался на перхоть, зуд и раздражение, поэтому решил отказаться от этого средства и посмотреть, что будет.

«У меня на голове было довольно отвратительное нашествие чешуек», – отметил он.

По словам американца, отказ от шампуня значительно улучшил это состояние. Он утверждает, что «главная причина» появления проблем – это сульфаты, содержащиеся в шампунях.

«Сульфаты отлично очищают волосы, но они также удаляют натуральные масла, что может вызвать раздражение кожи», – пояснил Эйдан.

По мнению блогера, ежедневное мытье волос шампунем может быть разрушительным для кожи головы, а натуральные масла необходимы для увлажнения. Он рекомендовал заменить шампунь на бессульфатные средства или использовать натуральные альтернативы, а также простую воду.

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