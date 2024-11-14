Мигранта, распространявшего детское порно в соцсетях, поймали в Петербурге

В Петербурге 36-летнего мигранта задержали по подозрению в распространении детского порно в соцсетях. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Фонтанка».

По информации издания, полицейские задержали гражданина Азербайджана на улице Бутлерова. Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Предварительно, в феврале текущего года иностранец рассылал порнографические материалы с участием несовершеннолетних, среди которых были и дети младше 14 лет, с анонимного аккаунта в «Одноклассниках». При этом он использовал VPN. Во время обыска стражи порядка обнаружили телефон, на котором нашли те самые видео. В данный момент подозреваемый задержан.

Ранее у пенсионера, пытавшегося увести с улицы маленьких брата и сестру, нашли детское порно.