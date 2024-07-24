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У пенсионера, пытавшегося увести с улицы маленьких брата и сестру, нашли детское порно

Во Франции прохожие задержали пенсионера, который пытался похитить двух детей

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Pixabay

Во Франции 65-летний мужчина попытался похитить двух детей, но был задержан прохожими. Об этом сообщает Actu17.

На днях пенсионер подошел к 10-летней девочке, которая находилась на улице со своим младшим братом, и предложил ей пойти за ним. Услышав отказ, мужчина схватил обоих детей за руки и потащил в сторону своего дома. Жертвы испугались, стали кричать и привлекли внимание прохожих. Очевидцы догнали подозрительного мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и сообщили о произошедшем в полицию. Его забрали в полицейский участок и поместили в камеру вытрезвителя.

На допросе подозреваемый заявил, что ничего не помнит, и психиатрическая экспертиза не выявила у него никаких патологий. Однако правоохранители провели в доме мужчины обыск и нашли там детскую порнографию, хранившуюся на цифровых носителях. Затем подозреваемого доставили в суд, чтобы избрать ему меру пресечения по делу о похищении несовершеннолетнего и хранении запрещенных изображений.

Ранее на Украине транссексуал похитил ребенка из роддома из-за того, что очень хотел детей.

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