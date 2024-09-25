Пожилой россиянин угрожал взорвать больницу, где плохо ухаживали за его сыном-инвалидом

Во Владимирской области вынесли приговор местному жителю, который по телефону угрожал взорвать здание администрации и больницы, говорится на сайте Камешковского районного суда.

В мае этого года пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в администрацию Камешковского района и сообщил работнику о готовящемся взрыве здания.

В тот же день мужчина, уверенный в том, что сотрудники ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» неправильно лечили его сына-инвалида, позвонил туда и передал сотруднику «заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве здания больничного комплекса». Это выяснилось после проверок, проведенных сотрудниками правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили уголовное дело и признали его виновным в совершении преступлений против общественной безопасности. В конце концов суд назначил ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет лишения свободы, однако затем оно было заменено на условное из-за явки фигуранта с повинной, его раскаяния в содеянном, престарелого возраста и состояния его здоровья, а также потому что осужденный вынужден ухаживать за своим сыном с инвалидностью первой группы.

Ранее россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили.