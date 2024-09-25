Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилой россиянин угрожал взорвать больницу, где плохо ухаживали за его сыном-инвалидом

Во Владимирской области пенсионер грозился взорвать больницу и администрацию

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Во Владимирской области вынесли приговор местному жителю, который по телефону угрожал взорвать здание администрации и больницы, говорится на сайте Камешковского районного суда.

В мае этого года пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в администрацию Камешковского района и сообщил работнику о готовящемся взрыве здания.

В тот же день мужчина, уверенный в том, что сотрудники ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» неправильно лечили его сына-инвалида, позвонил туда и передал сотруднику «заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве здания больничного комплекса». Это выяснилось после проверок, проведенных сотрудниками правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили уголовное дело и признали его виновным в совершении преступлений против общественной безопасности. В конце концов суд назначил ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет лишения свободы, однако затем оно было заменено на условное из-за явки фигуранта с повинной, его раскаяния в содеянном, престарелого возраста и состояния его здоровья, а также потому что осужденный вынужден ухаживать за своим сыном с инвалидностью первой группы.

Ранее россиянин взял чиновницу в заложницы и обещал устроить теракт, чтобы его быстрее вылечили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами