Нецензурно оскорбивший школьника российский чиновник решил уволиться

В Приморье чиновник, который назвал школьника «жертвой ЕГЭ» и нецензурно оскорбил его, решил уволиться. Об этом со ссылкой на заявление госслужащего сообщает РБК.

По информации издания, руководитель Центра развития общественных коммуникаций при администрации Находки Владимир Ко принял решение уволиться и подал заявление об отставке. Это произошло после скандала, спровоцированного его публикацией с оскорблениями в адрес школьника, который задал губернатору Олегу Кожемяко вопрос о каникулах.

Ко назвал решение об увольнении нелегким и указал, что его выражения в адрес несовершеннолетнего восприняли неправильно. Он также отметил, что современное поколение умеет удивлять, а от общения с молодежью «заряжаешься энергией».

Мэр Находки Тимур Магинский публично извинился за инцидент с высказыванием Ко. Глава города отметил, что сотрудник органов местного самоуправления не имеет права высказывать свое мнение в подобной форме.

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