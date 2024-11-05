Российская чиновница бросила пакет с пустыми бутылками в стюардессу

В Нижнем Новгороде чиновница после полета на самолете бросила в бортпроводницу пакет с пустыми бутылками. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Все произошло 2 ноября. После приземления воздушного судна, следовавшего из Санкт-Петербурга, 41-летняя глава Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила в члена экипажа пакет с пустыми бутылками. Причиной такого поведения, по словам стюардессы, мог стать запрет на употребление собственного алкоголя во время полета.

По информации СМИ, чиновница пронесла на борт свое спиртное и начала его употреблять. Стюардесса заметила это и сделала пассажирке замечание, после чего та заказывала алкоголь только из меню самолета. Но после окончания полета, когда люди покидали самолет, женщина бросила пакет в стюардессу, сделавшую ей замечание. Последняя успела увернуться от летевшего в нее предмета. После этого бортпроводница написала заявление в полицию.

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