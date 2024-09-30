Подростки запускали фейерверки во дворе и подожгли квартиру в Краснодаре

В Краснодаре компания подростков запускала фейерверки во дворе дома и подожгла квартиру. Об этом сообщает «Россия. Кубань».

По информации издания, инцидент произошел на Гаражной улице, когда группа несовершеннолетних решила начать запускать фейерверки под окнами одного из многоэтажных жилых домов. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и пиротехника попала в окно одной из квартир — там начался пожар. Подростки скрылись с места происшествия.

Заметившие возгорание местные жители вызвали на место сотрудников экстренных служб, однако прибывшая пожарная машина не смогла проехать из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, оказалось, что в доме нет огнетушителей и шлангов.

Отмечается, что крупного пожара удалось избежать лишь потому, что квартира, куда попал фейерверк, была пустой. Пламя не смогло разгореться. Кадры с места инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Ранее россиянка запустила фейерверки в банке по заданию мошенников.