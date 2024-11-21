Шалаш Ленина, сгоревший под Петербургом, восстановят

Шалаш Ленина, который вандалы спалили под Сестрорецком, восстановят в ближайшие месяцы, рассказала «Газете.Ru» директор музейного комплекса Наталья Коваленко. По ее словам, памятник придется отстраивать практически с нуля – огнем сильно поврежден его металлический каркас.

«В настоящее время не установлен факт умышленного или неумышленного поджога. Решение о воссоздании даже не стоит, т.к. мы планировали его обновление в апреле 2025 года. Но попробуем сделать как можно скорее если позволит погода и обстоятельства, т.к. закупка происходит в соответствии с ФЗ 44 и процедура, в среднем, занимает около двух месяцев. К тому, сейчас нам придётся заменить металлический каркас, который прослужил более 20 лет. К сожалению, он сильно повреждён. По поводу аутентичности — будем делать согласно исторической справки», — сказала Коваленко.

О том, что шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе на берегу Сестрорецкого залива, в ночь на 21 ноября подожгли вандалы, сообщило издание 78.ru. Фото выгоревшего полностью памятника в соцсетях опубликовали местные жители.

Памятник «Шалаш В. И. Ленина» был создан советским архитектором Алекандром Гегелло 15 июля 1928 года. Это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство. Его неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов.

Ранее четверо детей подожгли памятник Ленину в Нижегородской области.