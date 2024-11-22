Подростку ампутировали палец после неудачного визита в военный музей под Калининградом

Мальчик лишился пальца из-за падения ему на ногу экспоната в музее под Калининградом, сообщили в Калининградском областном суде.

В октябре 2023 года ребенок приехал на экскурсию в Музей Балтийского флота в Балтийске. В одном из залов во время экскурсии на ногу несовершеннолетнего упала зенитная пушка, которая не была закреплена и стояла на бетонных плитах. В результате мальчик получил серьезную травму, из-за которой ему удалили ногтевую фалангу пальца стопы.

«После долгого лечения поврежденный палец восстановить не удалось, мальчик получил увечье, временную утрату работоспособности. Ему пришлось проходить реабилитацию после ампутации большого пальца ноги, он испытывал моральные и физические страдания», — говорится в материалах суда.

Мать пострадавшего обратилась в суд с иском к учреждению культуры, потребовав компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа. Суд встал на сторону матери школьника и признал вину музея в случившемся. За ошибку заплатит ФГБУ «Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого», 200 тыс. рублей — семье пострадавшего, 100 тыс. в качестве штрафа и еще 50 тыс. за оплату услуг представителя. Если средств на счетах учреждения культуры не хватит, компенсацию выплатит Минобороны РФ.

Ранее актер квеста в Москве ударил девочку ножом и сломал ей палец.