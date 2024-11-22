Посетитель ночного клуба признался диджею в любви и откусил ему ухо

В Германии посетитель дискотеки обнял диджея и откусил ему часть уха, передает Bild.

В феврале 2023 года в одном из клубов Геттингена, Нижняя Саксония, произошел инцидент. В тот вечер 34-летний Дэвид Б. выпил водки, принял экстази и забылся, однако обстоятельства происшествия отлично запомнил 46-летний диджей Мартин Б. Он рассказал, что посетитель попросил угостить его пивом и «Егермейстером», на что диджей согласился. В качестве благодарности Дэвид обнял Мартина, а затем убежал.

Пострадавший не сразу понял, что что-то не так, а затем схватился за ухо и испачкался кровью. Часть ушной раковины валялась на полу. В больнице врач наложил швы на откушенную треть, но поврежденный участок не прижился из-за развившейся гангрены. Пострадавший так и не смог принять свой новый облик, но все же решил не обращаться за помощью к пластическим хирургам. На суде Мартин признался, что предпочитает не смотреть в зеркало.

Через несколько недель после преступления диджей случайно встретил Дэвида, который сказал, что «сделал это по любви». Мужчину, до этого уже девять раз попадавшего на скамью подсудимых, обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Ранее он уже кусал другого человека, но присяжные оставили подсудимого на свободе и назначили рецидивисту два года условно. Также он должен выплатить своей жертве компенсацию за боль и страдания в размере €12 тыс.

Ранее российский военный напал в госпитале на полицейского с ножом и укусил его.