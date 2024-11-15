Российский военный укусил в госпитале полицейского и получил срок

В Томске гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, который напал на представителя МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Второго восточного окружного военного суда.

Инцидент произошел в госпитале. Согласно материалам дела, военный напал на полицейского в палате медучреждения, не желая подчиняться законным требованиям последнего. Агрессор порезал правоохранителю руку туристическим ножом, а затем при попытке задержания укусил его за предплечье.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого в Томске бойцу российской армии дали пять лет колонии общего режима за уклонение от воинской службы.

Ранее в РФ осудили военного, который украл гуманитарную помощь на 2,2 млн рублей.