Британский полицейский не смог найти любовницу, несмотря на служебное положение

Британская полиция уволила из своих рядов сотрудника, который пытался найти себе любовницу при помощи служебного положения. Об этом сообщает газета The Sun.
Уайт Джейсон Тейлор неоднократно пытался познакомиться с девушками, работая сотрудником британского аналога дорожно-патрульной службы — он останавливал симпатичных девушек либо общался с ними на месте аварий, брал их телефоны и пытался заводить постоянное знакомство.
При этом Тейлор был женат — и его каждый раз бросали новые знакомые после того, как узнавали о наличии семьи у полицейского. Всего в «карьере» Тейлора было несколько женщин — что стало причиной служебного расследования.
По его результатам, полицейский был уволен.
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