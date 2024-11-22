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Британский полицейский не смог найти любовницу, несмотря на служебное положение

The Sun: полиция Британии уволила сотрудника, пытавшегося найти любовницу

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Shutterstock

Британская полиция уволила из своих рядов сотрудника, который пытался найти себе любовницу при помощи служебного положения. Об этом сообщает газета The Sun.

Уайт Джейсон Тейлор неоднократно пытался познакомиться с девушками, работая сотрудником британского аналога дорожно-патрульной службы — он останавливал симпатичных девушек либо общался с ними на месте аварий, брал их телефоны и пытался заводить постоянное знакомство.

При этом Тейлор был женат — и его каждый раз бросали новые знакомые после того, как узнавали о наличии семьи у полицейского. Всего в «карьере» Тейлора было несколько женщин — что стало причиной служебного расследования.

По его результатам, полицейский был уволен.

До этого стало известно, что россиянка вымогала деньги у иностранца за сокрытие их связи от его супруги.

В Петербурге 15-летнему школьнику удалось сбежать от вымогателей, попросив один звонок.

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