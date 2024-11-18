Россиянка вымогала деньги у иностранца за сокрытие их связи от его супруги

Гражданин Китая обратился в полицию Москвы с заявлением на 24-летнюю жительницу Норильска, обвинив женщину в вымогательстве. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации СМИ, 37-летний Хе Бо завел роман с молодой россиянкой. Через несколько месяцев отношений, по словам иностранца, он, ухаживая за любовницей, передал ей наличными около миллиона рублей и столько же перевел на ее счет.

В ноябре 2024 года женщина потребовала у ухажера 400 тысяч рублей за молчание об их связи. В случае игнорирования мужчиной ее просьбы она обещала рассказать об их романе жене иностранца. Вместо того, чтобы выполнить требование любовницы, гражданин Китая позвал ее в ресторан вместе с женой и рассекретил их связь. Но на этом молодая россиянка не остановилась: она заявила, что беременна, и выдвинула новое условие — 10 млн рублей на содержание младенца. Тогда Хе Бо пришел в отделение МВД и заявил на любовницу.

В Петербурге 15-летнему школьнику удалось сбежать от вымогателей, попросив один звонок.