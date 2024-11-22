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СК не нашел экстремизма в лозунгах студентов московского вуза

СК не выявил фактов экстремизма в лозунгах иностранных студентов вуза в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет России не выявил фактов экстремизма в лозунгах иностранных студентов Финансового университета при правительстве России, расположенного в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она заявила, что следователь столичного главка СК совместно с переводчиком изучили видеозаписи, на которых запечатлены «вышеуказанные действия».

«Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено», — сказала Петренко.

По ее словам, в связи с тем, что иностранные студенты не совершали противоправных действий, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ноябре в интернете была распространена видеозапись, на которой молодые люди с флагами Азербайджана в одном из московских вузов якобы скандируют противоправные лозунги. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

В этом же месяце в интернете появилась видеозапись, на котором молодые люди с флагами выкрикивают лозунги, возможно, связанные с межнациональной рознью. На видео, предположительно, запечатлены студенты Московской финансово-юридической академии из Азербайджана. СК возбудил уголовное дело по статье о призывах к терроризму и проводит экспертизы. Руководство МФЮА утверждает, что ролик снят за пределами университета, но обещает наказать виновных.

Ранее в России разработали сервис для выявления экстремистов в соцсетях.

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