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В российском городе мужчину пришибло деревом во время урагана

В Тамбовской области пенсионера пришибло деревом во время урагана

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Sandris Veveris/Shutterstock/FOTODOM

В Тамбовской области часть сломанного во время урагана дерева пришибла пенсионера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 ноября в городе Котовске. Во время урагана с сильным ветром упал фрагмент дерева, который пришиб 76-летнего пенсионера. Спасти мужчину не удалось.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Москве недалеко от станции метро «Измайловская» во время шторма на 16-летнюю девушку упала ветка дерева. Приехавшие на место специалисты доставили россиянку в медицинское учреждение, предположительно, у нее сотрясение мозга. Всего от непогоды в столице пострадали минимум четыре человека.

Ранее ученые выяснили, что сила ураганов выросла из-за климата за последние шесть лет.

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