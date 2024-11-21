Названы города с самой дешевой арендой на новогодние праздники

Наиболее доступные гостиницы на новогодние праздники находятся в Ростове-на-Дону: там номер обойдется примерно в 1 800 рублей за ночь. За 2 300 рублей можно остановиться в отелях Иркутска, а за 2 500 — в Новосибирске и Краснодаре.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти столько же, или 2 600 рублей, стоят сутки в гостиницах Волгограда, Йошкар-Олы и Чебоксар. При бюджете в 2 700 рублей можно забронировать номер в Самаре и Липецке, а в 2 800 — в Сочи и Уфе. За 2 900 рублей найдется отель в Архангельске, Анапе и Воронеже.

Жилье со стоимостью суток в 3 000 рублей можно забронировать во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владикавказе, Минеральных Водах и Благовещенске.

Дешево провести зимние праздники за границей тоже можно, например в Азии. Самые бюджетные гостиницы находятся в индийском Варанаси — там жилье стоит около 1 000 рублей в сутки. Далее следуют сразу несколько городов Вьетнама: в Дананге ночь в отеле стоит порядка 1 100 рублей, в Нячанге — 1 200, в Хошимине — 1 300, а в Ханое — 1 400. Чуть дальше в топе также находится Фукуок, где гостиницу можно забронировать за 1 900.

Всего за 1 600 рублей можно забронировать гостиницу в Убуде, за 1 700 рублей — в Денпасаре, а за 1 800 — в Бангкоке. При бюджете в 2 000 рублей получится найти отель в Куала-Лумпуре и Коломбо. Кроме того, в список локаций с невысокими ценами на жилье попали Гоа (2 200 рублей за ночь), Харбин (2 300), Чангу (2 600), Паттайя (2 600), Нуса-Дуа (2 800) и Хиккадува (3 000).

Дешевые отели можно найти и в Египте. В Каире легко забронировать номер за 1 500 рублей в сутки. Меньше трех тысяч рублей обойдется ночь в Хургаде (2 700) и Шарм-эль- Шейхе (2 900).

Ранее россияне стали чаще бронировать гостевые дома и виллы на новогодние праздники.