Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тюменец раскритиковал туфли знакомой и получил срок

В Тюмени мужчина избил девушку, оскорбившую его из-за критики новых туфель

close
Shutterstock/Mariia Korneeva

Суд вынес приговор жителю Тюмени, избившему свою знакомую из-за оскорбления. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение инстанции.

По версии следствия, в день инцидента вместе с пострадавшей фигурант выпивал. Во время застолья девушка продемонстрировала знакомому новые туфли, но мужчине они не понравились, и он открыто высказался об этом.

Недовольная реакцией россиянина гостья стала оскорблять хозяина. Чтобы ее успокоить, как рассказал сам осужденный, он ударил девушку кулаком в глаз, после чего она упала на пол.

«Лежа она вновь его обозвала, поэтому мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо», – сообщается в публикации.

В какой-то момент они разошлись, спустя некоторое время сосед рассказал мужчине, что недалеко от моста лежит девушка. Фигурант вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшую.

«Сама девушка в своих показаниях рассказала, что просто решила отдохнуть по дороге домой», – сообщается в публикации.

Она также подчеркнула, что каких-либо претензий к знакомому не имеет.

Россиянина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее у мужчины развилась болезнь Паркинсона после несправедливого замечания начальника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами