Тюменец раскритиковал туфли знакомой и получил срок

Суд вынес приговор жителю Тюмени, избившему свою знакомую из-за оскорбления. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение инстанции.

По версии следствия, в день инцидента вместе с пострадавшей фигурант выпивал. Во время застолья девушка продемонстрировала знакомому новые туфли, но мужчине они не понравились, и он открыто высказался об этом.

Недовольная реакцией россиянина гостья стала оскорблять хозяина. Чтобы ее успокоить, как рассказал сам осужденный, он ударил девушку кулаком в глаз, после чего она упала на пол.

«Лежа она вновь его обозвала, поэтому мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо», – сообщается в публикации.

В какой-то момент они разошлись, спустя некоторое время сосед рассказал мужчине, что недалеко от моста лежит девушка. Фигурант вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшую.

«Сама девушка в своих показаниях рассказала, что просто решила отдохнуть по дороге домой», – сообщается в публикации.

Она также подчеркнула, что каких-либо претензий к знакомому не имеет.

Россиянина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее у мужчины развилась болезнь Паркинсона после несправедливого замечания начальника.