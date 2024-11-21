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У мужчины развилась болезнь Паркинсона после несправедливого замечания начальника

SCMP: житель Китая 30 лет страдал бессонницей после замечания начальника

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Depositphotos

У жителя Китая, 30 лет страдавшего бессонницей и депрессией, развилась болезнь Паркинсона. Мужчина утверждает, что этому предшествовала ситуация, когда его несправедливо отчитал начальник. Историей пенсионера поделилось издание South China Morning Post.

По информации СМИ, 70-летний мужчина по фамилии Ван обратился за консультацией в больницу провинции Хэнань с жалобами на постоянную бессонницу. Пенсионер пояснил, что 32 года назад начальник обвинил его в ошибке, которую он не допускал, а затем наказал его. Мужчина не считал себя виноватым и воспринял ситуацию близко к сердцу. С того момента его сон нарушился, а эпизоды депрессии стали постоянными спутниками. За многие годы борьбы с бессонницей и психическим расстройством, работник приобрел болезнь Паркинсона.

Мужчина в очередной раз обратился к медикам с запросом помочь ему наладить состояние. Сейчас он проходит курс иглоукалывания, и, по словам медиков, теперь может спать несколько часов без приема специализированных препаратов.

Ранее врач рассказала о первых признаках болезни Паркинсона.

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