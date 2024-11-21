Боец вернулся с СВО на Урал и получил счет на 1,4 млн рублей за аренду квартиры

Екатеринбуржец оказался должен хозяйке арендованной квартиры 1,4 миллиона рублей, несмотря на то, что давно выехал из жилья. Об этом сообщает Е1.

Мужчина снял апартаменты в 2019 году, при этом с владелицей он заключил договор на год, с возможным продлением. Уже в 2020 году он взял квартиру в ипотеку, которую из-за удобных условий оформили на отца.

Таким образом, молодой человек уже не нуждался в жилье. Хозяйка, как рассказал мужчина, попросила отдать ключи сыну, что арендатор и сделал.

В октябре 2022 года россиянин отправился в зону спецоперации и в 2024 был ранен, поэтому приехал в Екатеринбург. Там выяснилось, что еще в 2020 году владелица съемного жилья подала на него в суд.

«Она сумела доказать, что жилец несколько лет не платил за аренду по договору, а еще якобы испортил диван, стены и прочее имущество», – сообщается в публикации.

На заседании суда молодой человек не присутствовал, так как был на СВО. Помимо денег за аренду и испорченные вещи, мужчине нужно было оплатить пени и коммунальные услуги.

Участник спецоперации обжаловал решение, и суд встал на его сторону.

По словам юриста молодого человека, женщина воспользовалась пунктом, где было указано автоматическое продление договора, если стороны не заявляют о расторжении. Он посоветовал внимательно читать договор при заключении и следить, чтобы он был заключен на определенный срок без пункта о продлении.

Ранее россиянам раскрыли, сколько стоит аренда загородного дома на Новый год.