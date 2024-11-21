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Боец вернулся с СВО на Урал и получил счет на 1,4 млн рублей за аренду квартиры

В Екатеринбурге участник СВО получил счет 1,4 млн рублей за аренду квартиры

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Depositphotos

Екатеринбуржец оказался должен хозяйке арендованной квартиры 1,4 миллиона рублей, несмотря на то, что давно выехал из жилья. Об этом сообщает Е1.

Мужчина снял апартаменты в 2019 году, при этом с владелицей он заключил договор на год, с возможным продлением. Уже в 2020 году он взял квартиру в ипотеку, которую из-за удобных условий оформили на отца.

Таким образом, молодой человек уже не нуждался в жилье. Хозяйка, как рассказал мужчина, попросила отдать ключи сыну, что арендатор и сделал.

В октябре 2022 года россиянин отправился в зону спецоперации и в 2024 был ранен, поэтому приехал в Екатеринбург. Там выяснилось, что еще в 2020 году владелица съемного жилья подала на него в суд.

«Она сумела доказать, что жилец несколько лет не платил за аренду по договору, а еще якобы испортил диван, стены и прочее имущество», – сообщается в публикации.

На заседании суда молодой человек не присутствовал, так как был на СВО. Помимо денег за аренду и испорченные вещи, мужчине нужно было оплатить пени и коммунальные услуги.

Участник спецоперации обжаловал решение, и суд встал на его сторону.

По словам юриста молодого человека, женщина воспользовалась пунктом, где было указано автоматическое продление договора, если стороны не заявляют о расторжении. Он посоветовал внимательно читать договор при заключении и следить, чтобы он был заключен на определенный срок без пункта о продлении.

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