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Челябинская пенсионерка испугалась выдуманных мошенников и отдала 1,7 млн рублей настоящим

В Челябинске пенсионерка позволила себя запугать и лишилась 1,7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Челябинске 73-летняя пенсионерка позволила мошенникам себя запугать и лишилась 1,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пожилой россиянкой связался неизвестный, назвавшийся «сотрудником силовых структур». Он сообщил, что аферисты якобы оформили на женщину поддельную доверенность и пытаются украсть ее сбережения.

Злоумышленник убедил челябинку, что ей нужно обналичить деньги и отправить их на «безопасный счет». Пенсионерка поверила и последовала инструкциям мошенника. После этого «сотрудник силовых структур» перестал выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

Пожилая челябинка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пожилая новгородка лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником».

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