Пожилая новгородка лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником»

В Великом Новгороде 65-летняя женщина лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником». Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, с россиянкой в мессенджере связался неизвестный, который представился ее «экс-начальником». Он сообщил, что с женщиной скоро свяжется «правоохранитель».

Позже новгородке позвонил представившийся стражем порядка аферист, который заявил, что мошенники пытаются украсть у россиянки деньги. Чтобы якобы избежать потери средств и уголовного преследования, он предложил ей перевести сбережения на «безопасный счет».

Новгородка поверила преступнику и последовала его инструкциям, переведя на счет аферистов 1,5 млн рублей. Они также убедили ее сдать в ломбард драгоценности и отправить на свои счета еще 600 тысяч рублей.

Спустя несколько дней пенсионерка поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер подыграл мошенникам и помог полиции.