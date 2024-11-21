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Пожилая новгородка лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником»

В Великом Новгороде пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

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Depositphotos

В Великом Новгороде 65-летняя женщина лишилась более 2 млн рублей после общения с «экс-начальником». Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, с россиянкой в мессенджере связался неизвестный, который представился ее «экс-начальником». Он сообщил, что с женщиной скоро свяжется «правоохранитель».

Позже новгородке позвонил представившийся стражем порядка аферист, который заявил, что мошенники пытаются украсть у россиянки деньги. Чтобы якобы избежать потери средств и уголовного преследования, он предложил ей перевести сбережения на «безопасный счет».

Новгородка поверила преступнику и последовала его инструкциям, переведя на счет аферистов 1,5 млн рублей. Они также убедили ее сдать в ломбард драгоценности и отправить на свои счета еще 600 тысяч рублей.

Спустя несколько дней пенсионерка поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер подыграл мошенникам и помог полиции.

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