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В Калининградской области судимый отец избивал восьмилетнюю дочь руками и ремнем

В Калининградской области отца подозревают в избиении восьмилетней дочери

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 39-летний отец постоянно избивал восьмилетнюю дочь руками и кожаным ремнем. Во время осмотра у ребенка сотрудники ПДН обнаружили на коже пострадавшей следы побоев.

«В настоящее время девочка изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь», – сообщается в публикации.

На основании собранных полицией материалов в следственном комитете возбудили уголовное дело. Мужчину уже допросили, следователи планируют просить суд о заключении фигуранта под стражу.

Известно, что ранее он уже был судим. За преступление в отношении дочери он может лишиться свободы на срок до семи лет.

На данный момент сотрудники ведомства выполняют все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани на родителей завели дело за издевательство над дочерью-инвалидом.

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